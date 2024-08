Gaza (ots) -



Die neuen Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza, die für diesen Donnerstag angesetzt sind, haben nach derzeitigem Stand keine Chance auf Erfolg. Die Hamas hat sich eingegraben und nimmt im Kampf gegen Israel keine Rücksicht auf zivile Opfer. Die israelische Armee verfolgt das unrealistische Ziel, die Hamas vollständig zu vernichten, und bombardiert sogar eine Schule voller Flüchtlinge, um an Hamas-Kämpfer heranzukommen. Selbst der Vermittler Ägypten zweifelt öffentlich am Sinn neuer Gespräche. Deshalb ist die Frage berechtigt, warum überhaupt noch verhandelt wird. Die Antwort lautet: Weil eine noch schlimmere Eskalation droht, wenn nichts getan wird, um den Krieg in Gaza zu beenden.



