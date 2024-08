FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 23. August 2024





MONTAG, DEN 12. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q2-Zahlen (8.00 h Pressecall, 10.30 h Analystencall) 07:30 DEU: Energiekontor, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen (detailliert)

08:30 TWN: Foxconn Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Großhandelspreise 7/24

08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/24

08:00 ROU: Verbraucherpreise 7/24

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/24

12:00 PRT: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Unternehmen in Niedersachsen + 10.30 Lingen - Habeck nimmt symbolisch einen Phasenschieber in Betrieb, der Stromschwankungen im Netz verhindern soll. + 13.00 Lingen - Habeck nimmt mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Pilotanlage zur Wasserstofferzeugung bei RWE in Betrieb + 18.00 Holzminden - Besuch bei Stiebel Eltron



12:00 DEU: Pressestatement - Bundesinnenministerin Nancy Faeser informiert sich beim Bundesamt für Verfassungsschutz über die aktuelle Sicherheitslage

15:00 CHE: Pk USA informieren über geplante Sudan-Gespräche in der Schweiz

HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen



DIENSTAG, DEN 13. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 7/24

07:00 DEU: Brenntag, Q2-Zahlen

07:00 DEU: HelloFresh, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Norma Group, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q3-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk) 07:00 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Indus Holding, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Renk, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q2-Zahlen (detailliert) (9.00 h Analystenkonferenz, 10.30 h Pk) 07:30 DEU: Mutares, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Porsche SE (Automobil Holding), Q2-Zahlen

12:00 USA: Home Depot, Q2-Zahlen

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 7/24



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Medios, Halbjahreszahlen

CHE: Tecan, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 7/24

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (vorläufig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 7/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/24

14:30 USA: Erzeugerpreise 7/24



SONSTIGE TERMINE

17:30 DEU: 1. Norddeutsche Fischereikonferenz, Cuxhaven

IRL: Irlands Premierminister Simon Harris empfängt den ukrainischem Präsidenten Woldymyr Selenskyj

MITTWOCH, DEN 14. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Meyer Burger Technology, Halbjahreszahlen

06:45 CHE: UBS, Q2-Zahlen (9.00 h Call)

06:50 LUX: Grand City Properties, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Straumann, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Steel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Pk, 11.00 h Analystencall) 07:00 DEU: RWE, Q2-Zahlen (10.30 h Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Ceconomy, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz, 11.00 h Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q2-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Eon, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:00 DEU: Evotec, Q2-Zahlen (14.00 h Pk)

07:00 DEU: K+S, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 CHE: Emmi, Halbjahreszahlen

07:25 DEU: Talanx, Q2-Zahlen (8.00 h Pk)

07:30 DEU: MLP, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 h Pk, 14.00 h Analystencall) 07:30 DEU: Adesso, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: HHLA, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q2-Zahlen

07:30 AUT: Wienerberger, Q2-Zahlen

07:55 DEU: Nagarro, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PVA TePla, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Tui, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q2-Zahlen

08:00 DEU: PNE, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Aviva, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Carlsberg, Halbjahreszahlen

08:00 DNK: Vestas, Q2-Zahlen

10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung

17:45 DEU: Encavis, Halbjahreszahlen (detailliert)

18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen

18:10 DEU: Deutsche Euroshop, Halbjahreszahlen

18:30 DEU: Metro AG, Q3-Zahlen

22:05 USA: Cisco Systems, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Vebraucherpreise 7/24

08:00 SWE: Verbraucherpreise 7/24

08:00 ROU: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Verbraucherpreise 7/24

08:00 GBR: Erzeugerpreise 7/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

09:30 NLD: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q2/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Industrieproduktion 6/24

14:30 USA: Verbraucherpreise 7/24

14:30 USA: Realeinkommen 7/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bürgerdialogtour mit Christian Lindner (FDP), Friedrichshafen

11:00 DEU: Online-Pk Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und Institut der deutschen Wirtschaft zum Ingenieurmonitor. Er liefert einen Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Ingenieur- und Informatikerberufen.

1:00 DEU: Pk Fisch-Informationszentrum zu Daten und Fakten über die Fischwirtschaft in Deutschland, Hamburg

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht die Stadt Norderstedt. Bundeswirtschaftsminister Habeck will sich über erneuerbares Heizen in öffentlichen Gebäuden in der Stadt informieren.

DONNERSTAG, DEN 15. AUGUSTTERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Geberit, Halbjahreszahlen07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q2-Zahlen07:30 DEU: MVV Energie, 9Monatszahlen07:30 NLD: Adyen, Halbjahreszahlen08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen08:00 GBR: Admiral, Halbjahreszahlen08:45 DEU: Metro, Analystenkonferenz Q313:00 USA: Walmart, Q2-Zahlen13:30 CHN: Alibaba, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Allgeier, Halbjahreszahlen

USA: Applied Materials, Q3-Zahlen

USA: Deere & Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

04:00 CHN: Industrieproduktion 7/24

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 7/24

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 7/24

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 6/24

06:30 JPN: Industrieproduktion 6/24 (endgültig)

08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 6/24 08:00 GBR: BIP Q2/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Industrieproduktion 6/24

08:00 GBR: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Empire State Index 8/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 7/24

14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 8/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Im- und Exportpreise 7/24

15:15 USA: Industrieproduktion 7/24

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 7/24

16:00 USA: Lagerbestände 6/24

16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Destatis: Zensus 2022: Haushalte und Familien, Wohnungsnutzung und Wohnfläche

HINWEIS

ITA / KOR: Feiertag, Börse geschlossen



FREITAG, DEN 16. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: BayernLB, Halbjahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 6/24

08:00 DEU: Baugenehmigungen 6/24

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/24

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 6/24

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 7/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig)



MONTAG, DEN 19. AUGUSTTERMINE KONJUNKTUR01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/2410:00 ESP: Handelsbilanz 6/2416:00 USA: Frühindikator 7/24

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

17:00 DEU: Wahlkampfveranstaltungstour der BSW mit Sahra Wagenknecht (Vorsitzende) und Katja Wolf (Vorsitzende BSW Thüringen und Direktkandidatin), Eisenach

DIENSTAG, DEN 20. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: SFC Energy, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen

22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Texas Instruments, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/24

08:00 CHE: Im- und Exporte 7/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/24

08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2/24

09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/24

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig)

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 8/24

SONSTIGE TERMINE

DEU: Sommerdialog mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 17.15 Zeit für Fragen mit Habeck



DEU: «Opening Night» der Computer- und Videospielmesse Gamescom (21. bis 25. August), Köln

MITTWOCH, DEN 21. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 AUT: Raiffeisen International, Halbjahreszahlen

13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen

14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q2-Zahlen

22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen

USA: Snowflake, Q2-Zahlen

USA: Target, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 7/24

06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Industrieproduktion 7/24

10:00 POL: Erzeugerpreise 7/24

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle 31.7.24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: OLG Köln verkündet Entscheidung über Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre im Streit mit der Deutschen Bank, Köln

DEU: Eröffnung der Computer- und Videospielmesse Gamescom, Köln

DONNERSTAG, DEN 22. AUGUST

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call)

07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen

07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Branicks, Hauptversammlung



DEU: Grenke, Teilnahme Hamburger Investorentage (HIT)

DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (endgültig)

09:15 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbrauchervertrauen 8/24

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: CFNA-Index 7/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/24

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

USA: Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole

FREITAG, DEN 23. AUGUST

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/24

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 5/24

08:45 FRA: Geschäftsklima 8/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/24

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 7/24



SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: «Weniger Zettel, mehr Wirtschaft! Bürokratieabbau als Konjunkturprogramm» Diskussion u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann sowie dem Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, Johannes Pöttering, Gelsenkirchen

USA: Fortsetzung Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole



