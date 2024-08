Der Präsident der Federal Reserve (Fed) Bank of Richmond, Thomas Barkin, wies am Donnerstag darauf hin, dass das Hauptaugenmerk in Zukunft auf den Arbeitsmarktzahlen liegen werde, und deutete damit an, dass die Aktienmärkte auf die jüngsten schwachen Daten überreagiert haben könnten. Highlights Die meisten Hurrikane und Tropenstürme haben keine Auswirkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...