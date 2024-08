FRANKFURT (dpa-AFX) - Der turbulenten Vorwoche an den weltweiten Börsen mit einem letztlich versöhnlichen Wochenausklang dürfte am Montag hierzulande eine weitere Erholung folgen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax mit einem Plus von 0,44 Prozent auf 17.801 Punkte.

Daran gemessen, hat der Dax von seinem vor einer Woche bei rund 17.025 Punkten markierten tiefsten Stand sei Februar inzwischen schon wieder mehr als viereinhalb Prozent aufgeholt. Rezessionssorgen in den USA - einer der entscheidenden Auslöser des Kurssturzes vor gut einer Woche - ließen zuletzt wieder etwas nach.

Wichtige Unterstützungen im Dax hätten zuletzt gehalten, analysierte der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos am Montagmorgen. Die allgemeine Nervosität und Unsicherheit bleibe aber bestehen. Noch sei nicht alles "eitel Sonnenschein"./ajx/stk