VICTORIA, Seychellen, Aug. 12, 2024, führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat ihren Monatsbericht mit den Neuerungen des Ökosystems für Juli 2024 veröffentlicht. Die MPC-Wallet-Lösung von Bitget Wallet unterstützt das TON-Mainnet, das den Nutzern die einfache Erstellung und den Import von Wallets per E-Mail ermöglicht. Damit positioniert sich Bitget Wallet als größte integrierte Wallet im TON-Ökosystem. Darüber hinaus überholte Bitget Wallet mit 200 % im Monat Juni beliebte Apps wie TikTok und WhatsApp in Nigeria und etablierte die Wallet somit als erste Wahl für Krypto-Nutzer in Nigeria.

Bitget verzeichnete einen bemerkenswerten Start ins dritte Quartal, Forbes nahm BGB in die Liste der Token mit der besten Performance im Jahr 2024 auf und CCData stellte das Wachstum des Marktanteils von Bitget unter den zentralisierten Börsen in der ersten Jahreshälfte heraus. Im Juli wurden verschiedene Berichte und Neuerungen von Bitget veröffentlicht, die Nutzer über die Entwicklung der Krypto-Landschaft informieren. Bitget hat 33 neue Token aufgelistet, womit sich die Gesamtzahl auf 873 erhöht hat. Der gesperrte Gesamtwert (TVL) erreichte 204,3 Mrd. USD, was einem monatlichen Wachstum von 7,2 % entspricht. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP und Solana (SOL) führten die Top 10 der Kryptowährungen nach TVL an, gefolgt von PEPE, WLD, WIF, NOT, ZRO und MEW - allesamt Meme Coins.

In einer strategischen Partnerschaft mit Upland hat Bitget den Utility Token SPARKLET auf Ethereum lanciert. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wurde das virtuelle Hauptquartier von Bitget im Metaverse von Upland mit umfangreichen Token-Airdrops und Prämien für beide Communitys eröffnet. Bitget hat Treasure Island mit 888 Grundstücken erworben. Zudem wurde der Token von Upland, SPARKLET, exklusiv im Launchpool von Bitget gelistet, womit die Nutzer einen Wettbewerbsvorteil erhalten.

Auf der Forschungsseite veröffentlichte Bitget in Zusammenarbeit mit Nansen Erkenntnisse über Strategien zur Entdeckung von Token. Der Bericht stellt Händlern wichtige Informationen und Strategien für Investitionen in Projekte in der Frühphase zur Verfügung. Durch die Auswertung von mit Token-Preisen korrelierten Datensätzen bieten Bitget und Nansen den Händlern wertvolle Erkenntnisse.

Die Plattform zählt 25 Millionen Nutzer mit einem täglichen Handelsvolumen von 10 Mrd. US-Dollar. Derzeit sind auf der Plattform über 180.000 professionelle Händler und mehr als 800.000 Anhänger des Copy Trading vertreten. Mit mehr als 80 Millionen erfolgreich abgeschlossenen Geschäften konnten die Nutzer 500 Mio. US-Dollar generieren, wobei die Elite-Händler sich 23 Mio. US-Dollar an Gewinnen teilten. Die Plattform bietet über 800 Token und mehr als 900 Spot-Handelspaare, mit einem täglichen Spot-Handelsvolumen von 400 Mio. US-Dollar und 7 Mrd. US-Dollar an USDT-M-Futures.

Weitere Informationen finden Sie hierim Monatsbericht.

