MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tages des Berges geschlossen.

Nach dem starken Ergebnis der Munich Re dürfte auch der Konkurrent Hannover Rück gute Zahlen für das zweite Quartal vorlegen. Im Blick stehen der Ausblick, die Belastungen durch die Fluten in Süddeutschland sowie durch Hurrikane wie Beryl. Außerdem werden mit Spannung Aussagen zur Vertragserneuerungsrunde und möglichen Auswirkungen des fehlerhaften Software-Updates der Cybersicherheitsunternehmens Crowdstrike erwartet. Diese hatten im Juli weltweit zu IT-Störungen geführt.

Nachfolgend die Konsensprognosen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23 Rückversicherungsumsatz (brutto) 6.045 +6% 9 5.702 Kapitalanlageergebnis 485 +3% 9 470 EBIT 754 +19% 9 632 Ergebnis nach Steuern/Dritten 524 +10% 9 476 Ergebnis je Aktie 4,32 +10% 8 3,94 Combined Ratio* 87,6 -- 8 90,8 - *Schaden-Rückversicherung

06:00 DE/Adtran Networks SE, Ergebnis 2Q

07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1H (14:00 PK)

07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Qbeyond AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1H

08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 2Q

22:05 GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Capsensixx 0,35 EUR

Keine wichtigen Termine angekündigt.

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 17.869,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.374,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.650,00 +0,2% Nikkei-225 Feiertag Schanghai-Composite 2.866,77 +0,2% Hang-Seng-Index 17.123,61 +0,2% +/- Ticks Bund -Future 134,52 -1 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 17.722,88 +0,2% DAX-Future 17.844,00 +0,2% XDAX 17.771,26 +0,3% MDAX 24.249,84 +0,6% TecDAX 3.269,40 +0,9% EuroStoxx50 4.675,28 +0,1% Stoxx50 4.351,03 +0,6% Dow-Jones 39.497,54 +0,1% S&P-500-Index 5.344,16 +0,5% Nasdaq-Comp. 16.745,30 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,53 +35

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die Woche im Plus erwartet. Ein positiver Implus kommt von der Wall Street, dort ging es nach Handelsschluss in Europa am Freitag noch leicht nach oben. Das sogenannte Angstbarometer ist an den vergangenen Tage deutlich abgestürzt. Notierte der VDAXNew am Montag der Vorwoche noch bei 35 fiel er am Freitag auf 18,50 und deutet somit auf ein deutlich ruhigeres Fahrwasser am deutschen Aktienmarkt hin. Die Urlaubszeit dürfte weiter für eine geringe Liquidität an den Börsen sorgen.

Rückblick: Gut behauptet - Nach der Erholungsbewegung am Vortag ging es zunächst noch etwas weiter nach oben, ehe im Handelsverlauf die Kurse aber wieder zurückkamen - auch weil der Start an der Wall Street verhalten ausfiel. Sollten nach dem relativ günstigen Verlauf der Berichtssaison die Gewinnschätzungen für das zweite Halbjahr angehoben werden, könnte das europäischen Aktien zusätzlichen Rückenwind verleihen, blickte Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank nach vorne. Gewinner unter den Subindizes waren die Immobilientitel mit einem Plus von 1,8 Prozent. Festester Immobilientitel waren LEG mit einem Plus von 5,4 Prozent nach der Vorlage von Quartalszahlen inklusive eines erhöhten Gewinnziels. Das Branchenschwergewicht Vonovia legte um 3 Prozent zu, TAG Immobilien um 2,5 Przent. Hargreaves Lansdown zogen um 2,3 Prozent an. Die Investmentgesellschaft hat dem Verkauf an ein Private-Equity-Konsortium zugestimmt.

Gut behauptet - Klarer Gewinner im DAX waren Rheinmetall (+5,2%), auch die Rüstungswerte Hensoldt (+1,1%) und Renk (+1,6%) lagen fest im Markt. "Die Aktien sind endlich aus der Konsolidierung nach oben ausgebrochen", sagte ein Händler zu Rheinmetall. Kurstreibend wirke die Aussicht auf einen noch langen währenden Krieg in der Ukraine. Für Jenoptik ging es nach dem Quartalsausweis um knapp 10 Prozent nach oben. Analysten bewerteten sie als positiv überraschend. Auch bei Jungheinrich (+3,4%) sorgten Geschäftszahlen für ein Kursplus. Positiv aufgenommene Zahlen trieben Lanxess um 6,3 Prozent nach oben. Hier überraschte die Entwicklung des Cashflows positiv. Zu RTL (-0,3%) hieß es, das Medienunternehmen habe umsatzseitig die Erwartung knapp verfehlt.

Mangels kursbewegender Unternehmensnachrichten waren keine Sonderbewegungen zu beobachten. In der Breite stiegen die Kurse leicht - parallel zu den leicht anziehenden US-Aktien im späten Handel an der Wall Street.

Etwas fester - Nach der kräftigen Erholungsbewegung am Donnerstag ging es noch etwas weiter nach oben. Die Sorgen vor einer harten Landung der US-Konjunktur schwelten allenfalls im Hintergrund. Sie waren vor Wochenfrist von enttäuschenden monatlichen US-Arbeitsmarktdaten ausgelöst worden, wurden aber am Vortag von gut ausgefallenen wöchentlichen Daten wieder gedämpft. Bei Eli Lilly ging der Höhenflug bei Eli Lilly nach den am Vortag präsentierten Quartalzahlen weiter. Nach dem gut 9-prozentigen Plus stieg der Kurs um weitere 5,5 Prozent. Der Pharmariese übertraf nicht nur die Umsatzerwartungen für seine Diabetes- und Gewichtsreduktionsmedikamente, sondern erhöhte auch den Ausblick für das Gesamtjahr. News Corp gewannen 3,6 Prozent. Der Medienkonzern, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, schrieb in seinem vierten Quartal wieder schwarze Zahlen. Der Kurs von Nikola, einem Anbieter hybrid angetriebener Lkw, zog nach den Quartalszahlen um über 8 Prozent an. Die Auslieferungen übertrafen die Erwartungen. Expedia verteuerten sich um 10,2 Prozent. Die Reiseplattform übertraf im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen. Dass Expedia vor einer Abschwächung der Reisenachfrage im laufenden Quartal warnte, ging unter.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,05 +0,8 4,04 -37,1 5 Jahre 3,79 -3,9 3,83 -20,8 7 Jahre 3,84 -4,7 3,88 -13,3 10 Jahre 3,94 -5,4 3,99 5,9 30 Jahre 4,22 -5,9 4,28 25,1

Am Anleihemarkt sanken die Renditen nach zwei Tagen mit Aufschlägen wieder. Nach den Arbeitsmarktdaten vom Vortag ist die Erwartung einer kleinen Zinssenkung um 25 und einer großen um 50 Basispunkte im September durch die US-Notenbank in etwa ausgeglichen.

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:30 % YTD EUR/USD 1,0920 +0,0% 1,0919 1,0923 -1,1% EUR/JPY 160,69 +0,3% 160,26 160,02 +3,3% EUR/CHF 0,9467 +0,3% 0,9440 0,9438 +2,0% EUR/GBP 0,8554 -0,1% 0,8559 0,8554 -1,4% USD/JPY 147,15 +0,3% 146,77 146,47 +4,5% GBP/USD 1,2766 +0,1% 1,2758 1,2770 +0,3% USD/CNH 7,1809 +0,1% 7,1733 7,1699 +0,8% Bitcoin BTC/USD 58.561,35 -0,8% 59.007,10 60.264,80 +34,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich wenig bewegt, der Euro kostete zuletzt 1,0919 Dollar.

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,20 76,84 +0,5% +0,36 +8,2% Brent/ICE 79,89 79,66 +0,3% +0,23 +6,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Ölmarkt ging es den vierten Tag in Folge nach oben, diesmal um bis zu 1 Prozent für US-Öl. Damit verzeichnete der Ölpreis das erste Wochenplus seit fünf Wochen. Die zuletzt gesunkenen US-Ölvorräte und eine Risikoprämie angesichts der Spannungen im Nahen Osten wurden von Händlern erneut als Preisfaktoren genannt.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.432,72 2.431,15 +0,1% +1,58 +18,0% Silber (Spot) 27,52 27,46 +0,2% +0,06 +15,8% Platin (Spot) 926,02 925,93 +0,0% +0,09 -6,7% Kupfer-Future 3,99 3,99 -0,0% -0,00 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis bewegte sich kaum, die Feinunze wurde mit 2.430 Dollar gehandelt.

FINNLAND - Rating

Fitch hat den Ausblick für die Bonität auf "Negativ" von zuvor "Stabil" gesenkt, die Kreditwürdigkeit wurde mit "AA+" bestätigt.

SERBIEN - Rating

Fitch hat den Ausblick für die Bonität auf "Positiv" von zuvor "Stabil" erhöht, die Bonität wurde mit "BB+" bestätigt.

AUTOINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die FDP-Bundesspitze will ein Pro-Auto-Programm verabschieden. Dabei handele es sich um einen expliziten Gegenentwurf zu den Grünen, Kernstück sei eine Politik, die wieder mehr Autos in die Innenstädte lasse, berichtete Bild am Sonntag (BamS) unter Bezug auf eine Beschlussvorlage für das FDP-Präsidium.

THYSSENKRUPP

Die Zukunft des Stahlgeschäfts ist weiter unklar. Vor allem bei Fragen der künftigen Finanzierung und der Restrukturierung sei zwischen dem Mutterkonzern und der Stahltochter Thyssenkrupp Steel SE keine Einigung erzielt worden, sagte dessen Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel nach einer Sitzung des Kontrollgremiums.

TUI

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem Landgericht Hamburg eine Klage gegen Tui Cruises im Zusammenhang mit irreführender Werbung gewonnen. Nun hat das Landgericht Tui Cruises untersagt, Werbung mit der Aussage "2050 Dekarbonisierter Kreuzfahrtbetrieb (Net zero)" zu machen.

GLOBAL FASHION

kauft eigene Anleihen von drei institutionellen Investoren zurück im Nennbetrag von 110 Millionen Euro. Der Kaufpreis pro 100.000 Euro Nennbetrag wird 85.000 Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen betragen.

EUTELSAT

verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner passiven Bodeninfrastruktur. Die Vermögenswerte sollen in ein neues, eigenständiges Unternehmen mit einem geschätzten Unternehmenswert von 790 Millionen Euro eingebracht werden. EQT würde 80 Prozent des Kapitals des Unternehmens besitzen, während Eutelsat die restlichen Anteile behält.

STELLANTIS

entlässt bis zu 2.450 Mitarbeiter in Michigan. Das Unternehmen stellt die Produktion eines Ram-Truck-Modells in einem Werk ein, in dem seit Jahrzehnten Pickups hergestellt werden.

