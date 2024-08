EQS-News: Hannover Rück SE / Schlagwort(e): Personalie

Hannover Rück beruft Brona Magee in den Vorstand als Nachfolgerin von Dr. Klaus Miller



12.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Sie übernimmt von Dr. Klaus Miller, der in einer beratenden Rolle im Unternehmen bleibt Hannover, 12. August 2024: Der Aufsichtsrat der Hannover Rück SE hat Brona Magee (49) mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Mitglied des Vorstands der Hannover Rück berufen. Sie folgt im Vorstand der Hannover Rück auf Dr. Klaus Miller (64), der das Gremium nach 14 erfolgreichen Jahren verlässt und im Jahr 2025 in einer beratenden Rolle im Unternehmen bleibt. Brona Magee leitet bei der Hannover Rück bereits seit April 2023 erfolgreich das Business Center Life & Health Asia. Zuvor war sie bei SCOR unter anderem Mitglied des Executive Committee. Bei der Hannover Rück wird sie gemeinsam mit Claude Chèvre im Vorstand den Geschäftsbereich Personen-Rückversicherung verantworten. "Brona Magee hat ihre Stärken und ihre Erfahrungen im Rückversicherungsgeschäft bereits erfolgreich bei uns eingebracht. Ich wünsche ihr viel Erfolg in der neuen Führungsposition", sagte Torsten Leue, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hannover Rück. "Klaus Miller hat in 14 Jahren als Vorstand die Hannover Rück mit großer Führungsstärke und herausragendem Engagement geprägt. Im Namen des Aufsichtsrats spreche ich ihm dafür meinen herzlichen Dank aus." "Ich freue mich sehr, dass wir mit Brona Magee eine erfahrene Führungspersönlichkeit für den Vorstand der Hannover Rück gewinnen konnten.Als ausgebildete Aktuarin mit langjähriger internationaler Expertise in der Personen-Rückversicherung ist sie die optimale Ergänzung für unser Leitungsteam. Seit ihrem Start bei der Hannover Rück hat sie bereits den Erfolg unseres Personen-Rückversicherungsgeschäfts in Asien entscheidend vorangebracht", sagte Jean-Jacques Henchoz, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. "Klaus Miller hat mit seinem Engagement, seiner Persönlichkeit sowie seiner fachlichen Expertise nicht nur zur Weiterentwicklung der Personen-Rückversicherung bei der Hannover Rück beigetragen, sondern auch die Hannover Rück insgesamt geprägt. Im Namen des gesamten Vorstands und unserer Belegschaft danke ich ihm für seinen großartigen Beitrag." Brona Magee verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Rückversicherungsbranche. Sie kam 2011 im Rahmen der Integration von Transamerica Reinsurance zu SCOR. Dort hatte sie verschiedene internationale Führungspositionen inne, bevor sie im Jahr 2018 zum Deputy CEO für die globale Personen-Rückversicherung ernannt wurde. Dr. Klaus Miller ist seit 2010 für die Hannover Rück tätig. Er wechselte von seiner Rolle als Head of Structured Insurance Solutions bei der Commerzbank in den Vorstand der Hannover Rück. Derzeit ist er für die Personen-Rückversicherung in den Regionen Nordamerika, Bermuda, Großbritannien, Irland sowie Nord-, Ost- und Zentraleuropa zuständig. Die Hannover Rück ist einer der weltweit führenden Rückversicherer. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.500 Mitarbeitenden weltweit präsent. Das Deutschland-Geschäft der Hannover Rück-Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Gegründet 1966, wird die Hannover Rück als verlässlicher Partner für innovative Risikolösungen, ausgeprägte Kundennähe und finanzielle Solidität wahrgenommen. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor's AA- "Very Strong" und A.M. Best A+ "Superior". Bitte beachten Sie den Haftungshinweis unter: https://www.hannover-rueck.de/535878 Kontakt External Communications:

Oliver Süß

Tel. +49 511 5604-1502

oliver.suess@hannover-re.com Jessica Locker

Tel. +49 511 5604-1599

jessica.locker@hannover-re.com Investor Relations:

Karl Steinle

Tel. +49 511 5604-1500

karl.steinle@hannover-re.com Axel Bock

Tel. +49 511 5604-1736

axel.bock@hannover-re.com www.hannover-rueck.de



