ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 12
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
30,964,787.0000
3.9248 USD
IE00BLRPQH02
09 August 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
15,386,652.0000
7.0956 USD
IE00BJXRZJ40
09 August 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
1,674,930.0000
3.5718 USD
IE00BLRPRQ96
09 August 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
17,300,341.0000
4.6381 USD
IE00BLRPRR11
09 August 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
386,771.0000
5.2609 USD
IE000RMSPY39
09 August 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
20,669,081.0000
4.5950 USD
IE000PY7F8J9
09 August 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
22,156,900.0000
5.1761 USD
IE000QUCVEN9
09 August 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
1,906,000.0000
4.3259 USD
IE000GA3D489
09 August 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
1,029,000.0000
4.8859 USD
IE0003A512E4
09 August 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
620,000.0000
4.5164 USD
IE000O5M6XO1
09 August 2024