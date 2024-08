(shareribs.com) London 12.08.2024 - Die Ölpreise sind am Montag den fünften Tag in Folge gestiegen. Die Spannungen im Nahen Osten treiben die Preise. Auch die US-Konjunkturdaten stützen. Seit Tagen wird mit einem Angriff des Iran auf Israel gerechnet. Teheran verlegt Militäreinheiten und hat immer wieder den eigenen Luftraum für Übungen gesperrt. In Israel steht ein wichtiger Feiertag bevor, was aus ...

