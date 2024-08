EQS Stimmrechtsmitteilung: HUGO BOSS AG

Mit Schreiben vom 9. August 2024, eingegangen am selben Tag, wurde der HUGO BOSS AG gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mitgeteilt:



Wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmitteilungen von Michael Ashley (u.a.) vom 18. und vom 23. Juli 2024. Die Frasers Group Plc. hat am 17. Juli 2024 die Schwelle von 10 % und am 22. Juli 2024 die Schwelle von 15 % der Stimmrechte aus Aktien der Hugo Boss AG überschritten und hält gegenwärtig direkt über 15 % an der Hugo Boss AG.



Wir teilen Ihnen im Namen von Michael Ashley, der Mash Holdings Limited, der Mash Beta Limited und der Fraser Group Plc. die Ziele des Investments in die Hugo Boss AG und die Herkunft der für den Erwerb der wesentlichen Beteiligung verwendeten Mittel nach § 43 Abs. 1 WpHG wie folgt mit:



1. Zu den mit dem Erwerb von Stimmrechten verfolgten Zielen:



a) Die Frasers Group Plc. sieht den Erwerb von Aktien der Hugo Boss AG als strategisches Investment.



b) Die Frasers Group Plc. schließt nicht aus, in Abhängigkeit von der Markt- und Unternehmensentwicklung in den nächsten 12 Monaten weitere Aktien zu erwerben. Sie ist zum Erwerb verpflichtet, wenn ihr aufgrund der von ihr ausgegebenen Finanzinstrumente Aktien der Hugo Boss AG angedient werden (dazu die Stimmrechtsmitteilungen vom 18. und 23. Juli 2024).



c) Als wesentliche Aktionärin der Hugo Boss AG strebt die Frasers Group Plc. eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat an. Die Frasers Group Plc. teilt die Empfehlung in C.7 des Deutschen Corporate Governance Kodex, wonach mehr als die Hälfte der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat unabhängig von Gesellschaft und Vorstand sein sollen.



d) Die Frasers Group Plc. unterstützt die Verbesserung der Kapitaleffizienz der Hugo Boss AG im Sinne einer langfristig wertorientierten Unternehmensführung. Eine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Hugo Boss AG, insbesondere des Verhältnisses zwischen Eigen- und Fremdmittelfinanzierung und der Dividendenpolitik, strebt die Frasers Group Plc. gegenwärtig nicht an.



2. Herkunft der verwendeten Mittel gem. § 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG:



Die Frasers Group Plc. hat die Aktien mit Mitteln finanziert, die ihr zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung stehen. Sie hat keine gesonderte Fremdfinanzierung aufgenommen.



