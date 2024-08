Köln (ots) -Alltagsprobleme und Ausnahmesituationen erlebt Uwe Ochsenknecht alias Käpt'n Werner Träsch in "Die Drei von der Müllabfuhr" nahezu täglich. Die Probleme der anderen lassen ihn nie unberührt, das Berliner Großstadtchaos hingegen schon. Mit viel Herzblut kümmert er sich gemeinsam mit seinen Team-Kollegen - Jörn Hentschel als Ralle und Daniel Rodic / Aram Arami als Tarik - auf unterhaltsame und lebensnahe Weise liebevoll um die Menschen im Kiez und ihre drängenden Probleme. Zehn Filme der außerordentlich beliebten ARD-Filmreihe werden ab 16. August digital veröffentlicht.Werner, Ralle und Tarik bilden ein kongeniales Trio: Sie sind die drei Jungs von der Müllabfuhr und lieben ihren Beruf! Werner ist der "Käpt'n", da er schon lange dabei ist und bei den anderen beiden großes Ansehen genießt. Er ist direkt, sagt seine Meinung und spricht Probleme an. Das sorgt auch dafür, dass er sich mit Rüdiger, dem eigentlichen Vorgesetzten, häufig in die Haare kriegt. Werner und Gabi ziehen in eine gemeinsame Wohnung und planen zu ihrem Jahrestag eine Reise nach Fuerteventura. Doch die beiden haben unterschiedliche Auffassungen davon, wie ein Urlaub aussehen soll. Gleichzeitig greift Werner der Obdachlosen Luna unter die Arme. In einer weiteren Geschichte kämpfen Werner, Ralle und Tarik gegen einen skrupellosen Miethai.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeE-Mail: presse@daspressebuero.comWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 11 50667 Kölnwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/5841346