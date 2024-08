Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Ausgestellte Multiplex-PCR-Testtechnologien, die mit einem einzigen Test umfassende Ergebnisse liefern- Präsentierte PCR Tests mit einem hohen Multiplex-Grad und automatisierte Testsysteme- Einführung des SG OneSystems, der globalen Initiative des Unternehmens zur gemeinsamen Nutzung von TechnologienSeegene Inc. (KQ096530), ein führendes südkoreanisches Unternehmen, das eine Gesamtlösung für die molekulare PCR-Diagnostik anbietet, präsentierte seine wichtigsten Produkte und Systeme auf der Association for Diagnostics & Laboratory Medicine 2024 (ADLM 2024) unter dem Ausstellungsmotto "One Sample, Many Answers." Die Veranstaltung fand vom 30. Juli bis 1. August in Chicago statt.Das Unternehmen stellte sein Sortiment an Multiplex Real-time PCR-Produkten vor, mit denen sich mehrere Targets in einem einzigen Test identifizieren lassen. Zu diesen Tests gehören IVDR-Tests, die außerhalb der USA für die Diagnose von Atemwegsinfektionen (RP), Infektionen des Magen-Darm-Trakts (GI), sexuell übertragbaren Infektionen (STI), Infektionen durch humane Papillomaviren (HPV) und antimikrobielle Resistenz (AMR) verkauft werden. Das Testverfahren von Seegene wurde auch auf den Videobildschirmen am Messestand des Unternehmens gezeigt.Zusätzlich zu seinem Flaggschiff, dem Seegene STARlet-AIOS (AIOS), stellte Seegene seine automatisierten Testsysteme, wie das Seegene NIMBUS-System vor, die verschiedene Automatisierungslösungen bieten, die auf die Größe und die Bedürfnisse verschiedener Testlabore zugeschnitten sind.Das AIOS-System zeichnet sich durch ein modulares Design aus, das nahtlos vorhandene Instrumente wie Nukleinsäureextraktionsgeräte, PCR-Setups und PCR-Instrumente integriert hat . AIOS wurde entwickelt, um den PCR-Testprozess von der Nukleinsäureextraktion, über die Genamplifikation bis hin zur Datenanalyse zu automatisieren und die durch menschliche Fehler verursachte Kontaminationen zu minimieren. Sobald die Proben eingelegt sind, führt das System automatisch die Tests durch und liefert die Ergebnisse."Die ADLM 2024 war eine großartige Gelegenheit für Seegene, unsere proprietäre Multiplexing-PCR-Technologie zusammen mit Assays und automatisierten Testsystemen weltweit zu bewerben", sagte Daniel Shin, Exekutiv-Vizepräsident und globaler Vertriebs- und Marketingleiter bei Seegene. "Seegene ist weiterhin bestrebt, seine Position als weltweit führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen zu festigen, indem es seine Geschäftsbereiche umfassend bewirbt und aktiv potenzielle Partner für die Verwirklichung einer,Welt ohne Krankheiten' identifiziert."Die molekulare PCR-Diagnosetechnologie von Seegene ermöglicht die gleichzeitige Untersuchung von bis zu 14 Krankheitserregern in einem einzigen Reaktionsgefäß, sowie die Identifizierung von Dutzenden wichtiger Krankheitserreger in einem Panel-Test mit mehreren Reaktionsgefäßen. Die PCR-Testtechnologie von Seegene ist für ihre Fähigkeit, quantitative Informationen zu liefern,bekannt. Multiplex-Tests verringern den Bedarf an zusätzlichen Tests, senken die Kosten und erhöhen die Zeiteffizienz.Das Unternehmen veranstaltete auch Geschäftstreffen, um den Teilnehmern aus aller Welt seine langfristige Geschäftsstrategie vorzustellen, z. B. das SG OneSystem-Geschäft, die Initiative des Unternehmens zur gemeinsamen Nutzung von Technologien und das Open Innovation Program (OIP), ein globales Projekt zur Entwicklung von Reagenzien.Informationen zu SeegeneSeegene verfügt über 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion und Geschäft mit multiplexen quantitativen PCR-Technologien, die während der COVID-19-Pandemie mit der Bereitstellung von über 340 Millionen COVID-19-Tests in mehr als 100 Ländern weltweit deutlich wurde. Das Hauptmerkmal der einzigartigen syndromischen PCR-Technologien von Seegene ist die Fähigkeit, 14 Krankheitserreger gleichzeitig in einem einzigen Röhrchen zu testen und quantitative Ergebnisse zu liefern.Informationen zu Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM)Die ADLM (ehemals AACC) hat sich dem Ziel verschrieben, die Gesundheit durch Labormedizin zu verbessern. Sie vereint mehr als 70.000 Fachleute aus dem klinischen Laborbereich, Ärzte, Forscher und Führungskräfte aus der ganzen Welt, die sich mit klinischer Chemie, Molekulardiagnostik, Massenspektrometrie, translationaler Medizin, Labormanagement und anderen Bereichen der fortschreitenden Laborwissenschaft beschäftigen. Seit 1948 setzt sich die ADLM für die gemeinsamen Interessen des Fachgebiets ein und bietet Programme an, die die wissenschaftliche Zusammenarbeit, das Wissen, die Kompetenz und die Innovation fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.myadlm.org.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2479624/PHOTO_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4854073/Seegene_logo_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/seegene-prasentierte-seine-multiplex-technologie-auf-der-adlm-2024-302219443.htmlPressekontakt:Hyeongjoo Park,hpark@hoffman.comOriginal-Content von: Seegene, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121421/5841381