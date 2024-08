Der DAX hat auch zum Wochenschluss weiter zugelegt und sich am Freitag auf 17.723 verbessert. Rückblick: Mit einem Tagesgewinn von 0,2% hat der deutsche Leitindex am Freitag die vierte positive Sitzung hintereinander im Plus beendet und damit die Verluste nach dem deutlichen Rücksetzer zum Wochenbeginn wieder aufgeholt. Per Saldo rettete das ...

