HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 468 auf 600 Euro angehoben. Ein starker Auftragseingang des Automobilzulieferers und Rüstungskonzerns bringe Aufwärtspotenzial mit sich, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die geschäftliche Dynamik ziehe sich durch alle Konzernsegmente, angeführt von der Waffen- und Munitionsproduktion./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE0007030009