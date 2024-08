Nürnberg (ots) -NORMA hat ab sofort besonders für Feinschmecker neue, reduzierte Preise im Sortiment! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter bietet im August ein weiteres Mal eine ganze Reihe von Speisen und Zutaten günstiger an: Neben dem Olivenöl von BELLUCCINO, das nur noch 8,99 Euro statt 9,49 Euro für 750 Milliliter kostet, und den 330-Gramm-Spargelstangen für nur 1,79 Euro (zuvor 1,89 Euro) gibt es auch Secco Bianco, Multivitaminsaft und Feinkostsalate im Günstig-Sortiment zu haben. Preis-Highlights sind das Salatdressing von COOK! und das Ketchup von SUNRED, die jeweils gut 16 Prozent günstiger angeboten werden.Mit der aktuellen Preissenkung gibt NORMA auch im August 2024 wieder alle Einkaufsvorteile direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter und konnte somit in diesem Jahr bereits über 300 Artikel im Preis reduzieren.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA aus dieser Woche im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):BELLUCCINO Olivenöl, 750 mlBislang: 9,49 EURJetzt: 8,99 EURCOOK! Salatdressing, 500 mlBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURWINDAU Schinken-Mettwurst / Vespermett, 200 gBislang: 2,39 EURJetzt: 1,99 EURERNTEKRONE Spargelstangen, 330 gBislang: 1,89 EURJetzt: 1,79 EUREXCELLENT BUFFET Feinkostsalate, 400 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURSUNRED Tomaten Ketchup, 500 mlBislang: 1,79 EURJetzt: 1,49 EURCAMASELLA Secco Bianco / Rosato Frizzante, 0,2 lBislang: 0,89 EURJetzt: 0,79 EURTRIMM Multivitaminsaft, 1 lBislang: 1,45 EURJetzt: 1,35 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5841422