Der DAX knüpft zu Wochenbeginn an seine jüngste Erholung an und kann weiter zulegen. Während die Zinspolitik und die Konjunkturentwicklung im Fokus bleiben, neigt sich die Berichtssaison dem Ende entgegen. Von Unternehmensseite stehen am Montag Energiekontor, Hannover Rück, Hypoport, Rheinmetall, Salzgitter und Siemens Energy im Fokus.

