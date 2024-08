Berlin (ots) -Gerade während einer intensiven Saisonvorbereitung wollen Fußballer ihre Leistung schnell auf das nächste Level bringen - dabei können sogar die kleinsten Anpassungen im Trainingsalltag und der Ernährung den entscheidenden Unterschied machen. Genauso gut kann die falsche Herangehensweise selbst die fittesten Spieler Tage oder gar Wochen zurückwerfen. Wie also schafft man es, in dieser heißen Phase zügig wieder in Topform zu kommen und Verletzungen zu vermeiden?Für Fußballer ist die Saisonvorbereitung bereits in vollem Gange - umso entschlossener sind die Spieler, schon jetzt Höchstleistungen abzurufen: Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit sollen gesteigert werden, um optimal für die bevorstehenden Herausforderungen gerüstet zu sein. Doch gerade im Amateurbereich stehen ihnen dabei unter anderem Zeitmangel, falsche Trainingsmethoden und fehlendes Wissen über die richtige Ernährung im Weg. Ohne die gezielte Nährstoffzufuhr und ein durchdachtes Training können Fußballer ihre maximale Leistungsfähigkeit schließlich kaum erreichen, was sich in Form von schneller Ermüdung, geringerer Belastungsfähigkeit und reduzierter Spritzigkeit äußern kann. Besonders schlimm: Eine unausgewogene Ernährung kann zudem das Risiko von Verletzungen erhöhen und die Regenerationszeit verlängern. "Fehlen wichtige Nährstoffe, kann der Körper beschädigte Muskelstrukturen nicht effizient reparieren, was grundsätzlich zu längeren Ausfallzeiten führt", warnt Stephan Berg von MATCHDAY NUTRITION®."Darüber hinaus ist natürlich auch die allgemeine Herangehensweise entscheidend - insbesondere während der so wichtigen Vorbereitung auf die anstehende Saison", fügt der Ernährungscoach hinzu. "Viele Fußballer unterschätzen dabei die Wichtigkeit der richtigen Ernährung - und das, obwohl sie meiner Meinung nach 70 Prozent des Leistungsvermögens auf dem Platz ausmacht." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Felix von Zabiensky arbeitet Stephan Berg bereits seit Jahren mit Profi-Fußballern und Ernährungswissenschaftlern zusammen. Als Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION® bieten sie eine breite Palette an Sportnahrung speziell für Fußballer. Egal, ob Nahrungsergänzungsmittel, Pulver oder Riegel - alle Produkte enthalten alle wichtigen Nährstoffe, die für Fußballer wichtig sind. So wurden ihre Produkte bereits von zahlreichen Bundesliga-Vereinen erfolgreich eingesetzt und haben vielen Spielern geholfen, ihre Leistungsziele zu erreichen. Was Fußballer speziell in der Vorbereitung berücksichtigen sollten, verrät Stephan Berg anhand der folgenden drei Tipps.1. Ausreichende Kalorien und KohlenhydratzufuhrGrundsätzlich gilt: Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist jedem zu empfehlen - für Fußballer gilt dieser Grundsatz jedoch umso mehr. Gerade in der Vorbereitungszeit auf die neue Saison ist es darum wichtig, seine Ernährung bedarfsgerecht zu gestalten. Dazu zählt in erster Linie eine ausreichende Kalorienzufuhr. Wichtig dabei: Der Kalorienbedarf steigt aufgrund der intensiven Trainingseinheiten messbar an - umso wichtiger ist es, ausreichend zu essen, denn wer zu wenig isst, kann sein Leistungspotenzial nicht voll abrufen. Essenziell ist auch ein hoher Anteil an hochwertigen Kohlenhydraten und Proteinen, um die Leistung und auch die Regeneration zu optimieren.2. Entzündungshemmende LebensmittelEine gesunde Ernährung spielt daher eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit und Regeneration. So unterstützen Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien die Heilung von Verletzungen, stärken das Immunsystem und verbessern die Zellregeneration. Eine entzündungshemmende Ernährung, die reich an Omega-3-Fettsäuren, Antioxidantien und bestimmten Gewürzen wie Kurkuma ist, kann Verletzungen außerdem vorbeugen und bestehende Blessuren schneller heilen lassen. Durch den Verzehr nährstoffreicher Lebensmittel kann die körperliche Belastung ausgeglichen und die Erholung optimiert werden.3. Optimierte RegenerationDie Regeneration nach dem Training ist ebenso wichtig wie das Training selbst: Jede Einheit beansprucht den Körper - ausreichende Ruhephasen sind daher essenziell, um bei der nächsten Einheit wieder voll leistungsfähig zu sein. Wichtig zu beachten ist dabei auch der sogenannte "Open-Window-Effekt": Direkt nach einer intensiven Trainingseinheit ist das Immunsystem kurzzeitig geschwächt - das liegt an der vermehrten Ausschüttung der Stresshormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin. Um den Körper in diesem Zeitfenster optimal zu unterstützen und Krankheiten sowie schweren Beinen und Muskelkater vorzubeugen, ist es auch hier wichtig, ausreichend Nährstoffe zuzuführen, die innerhalb der Belastung verbraucht wurden. Dabei sollte auf schnell verfügbare Kohlenhydrate mit Aminosäuren gesetzt werden, diese enthalten die idealen Nährstoffe, um die körpereigenen Reserven wieder aufzufüllen und die Regeneration einzuleiten. Die Regenerationszeit wird verkürzt und die Muskulatur kann schneller wieder voll belastet werden.Sie wollen mit den richtigen Produkten schnell in Topform kommen, um in der Vorbereitung voll durchstarten zu können? 