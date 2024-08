EQS-Ad-hoc: Ringmetall SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Ringmetall konkretisiert Prognose für das Gesamtjahr 2024



12.08.2024 / 10:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ringmetall konkretisiert Prognose für das Gesamtjahr 2024 München, 12. August 2024 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55) konkretisiert ihre Prognose über die Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2024. Zu dieser Entscheidung kommt der Vorstand der Gesellschaft auf Basis der vorläufigen Halbjahreszahlen sowie der absehbaren Geschäftsentwicklung im Monat Juli. In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete die Gesellschaft einen vorläufigen Konzernumsatz in Höhe von 90,8 Mio. EUR (H1 2023: 100,6 Mio. EUR) sowie ein vorläufiges EBITDA in Höhe von 13,4 Mio. EUR (H1 2023: 8,3 Mio. EUR). Die Umsatzbasis des laufenden Geschäftsjahres fällt aufgrund der Veräußerung der Konzerntochter HSM zum 30. Juni 2023 und der damit verbundenen Schließung des Geschäftsbereichs Industrial Handling im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Mio. EUR niedriger aus. Das Vorjahres-EBITDA ist mit einem damit zusammenhängenden Sondereffekt in Höhe von -4,6 Mio. EUR belastet. Der Vorstand geht für den weiteren Geschäftsverlauf im Jahr 2024 von einer Fortsetzung des positiven Trends des ersten Halbjahres aus. Entsprechend erwartet der Vorstand nun einen Konzernumsatz im Bereich von 170 bis 185 Mio. EUR (bisherige Prognose: 170 bis 195 Mio. EUR) und ein EBITDA im Bereich von 22 bis 27 Mio. EUR (bisherige Prognose: 20 bis 27 Mio. EUR). Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum 30. Juni 2024 zugrunde. Nicht enthalten sind Effekte aus im weiteren Jahresverlauf angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten. --- Ende der Ad Hoc-Mitteilung ---



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Kontakt: Ingo Middelmenne

Investor Relations

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12

Mobil: +49 (0)174 90 911 90

E-Mail: middelmenne@ringmetall.de Über die Ringmetall Gruppe Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Spanien, der Türkei, sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 180 Millionen EUR im Jahr.





Kontakt:

Mitteilende Person:

Christoph Petri

Sprecher des Vorstands

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

12.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com