NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Stahlhersteller habe die Ende Juli gesenkten Jahresziele bestätigt, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Stärke der Sparte Technologie spiele angesichts der Schwäche der stahlbezogenen Geschäfte eine eher untergeordnete Rolle. Die Unsicherheit dürfte weiter auf der Aktie lasten./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 02:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 02:33 / ET





ISIN: DE0006202005