Renault S.A. korrigiert - Bonus-Cap-Zertifikat bietet Seitwärts-Gewinnchance!

Die Aktien der Autobranche haben in den letzten Wochen kräftig korrigiert. Eine der Werte der immer noch sehr schön im Aufwärtstrend ist und bis zu diesem zurückgefallen ist, ist der französische Automobil-Hersteller Renault S.A. - bleibt der Aufwärtstrend intakt, bietet sich hier als Anlageinstrument ein Bonus-Cap-Zertifikat mit Laufzeit März 2025 an.

Renault S.A. ist einer der führenden Automobilhersteller in Europa, der PKW und Leichtlastkraftwagen entwickelt und vermarktet. Zum Unternehmen gehören die drei Marken Renault, Dacia, Alpine sowie Renault Samsung Motors und Lada. Zu den bekannten Produktlinien von Renault gehören der Clio, Twingo sowie der Kangoo im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gebrauchtwagen und Ersatzteile an und ist in den Bereichen Business-to-Business-Antriebsstrang sowie Forschung und Hochtechnologie tätig. Die Renault SA wurde 1898 gegründet und hat ihren Sitz in Boulogne-Billancourt, Frankreich.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von RENAULT S.A. von 46,4 Mrd. Euro auf 52,4 Mrd. Euro gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 12,9%. Noch besser lief es mit dem Gewinn. Von zuvor -338,0 Mio. Euro im Jahr 2022 stieg der Gewinn ein Jahr später wieder in den grünen Bereich, und zwar auf 2,2 Mrd. Euro.

Basierend auf einer Dividende von 1,85 Euro liegt die Dividendenrendite bei knapp über 4,50%.

Seit Mitte Januar 2024 ist die Aktie von knapp 32 auf fast 55 Euro gestiegen, um von dort aus dann kräftig zu korrigieren.

In der nachfolgenden Grafik ab August 2019 kam diese Trendwende in Nähe des 5-Jahres-Hochs vom 13. September 2019. Die Aktie ist seitdem wieder zurückgefallen bis in den Bereich von knapp 40 Euro. Der Kampf mit der blau berechneten 200-Tage-Linie hat begonnen!

Dadurch, dass sich dort auch eine Unterstützungszone zwischen 37,30 und 39,60 Euro befindet und der seit dem Corona-Tief begonnene Aufwärtstrend ebenfalls nicht mehr weit darunter liegt, besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Korrektur langsam ihr Ende finden könnte. Ein Kauf der Aktie, um von anstehenden Kursgewinnen zu profitieren scheint dennoch zu riskant. Allerdings können Sie an dieser Stelle durch den Kauf eines Bonus-Cap-Zertifikats an der zu erwartenden Seitwärtsbewegung mitverdienen.

Abbildung 1 - Renault S.A. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachhtungszeitraum 12.08.2019 bis 09.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

In Abbildung 1 sehen Sie zwei waagerechte Linien eingefügt: zum einen die rote Sicherheitsbarriere bei 33 Euro, zum anderen das blaue Bonuslevel bei 52 Euro. Die Aktie handelt ungefähr in der Mitte dieser beiden Kursmarken. Bleibt die französische Aktie während der Laufzeit (21.03.2025) des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich unter dem grauen Aufwärtstrend, sowie deutlich unter der hellgrünen Unterstützungszone befindet, und berührt diese Marke auch zu keinem Zeitpunkt, gibt es zum Abrechnungstag am 28. März 2025 genau 52 Euro - unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht. Berührt die Aktie allerdings das 33-Euro-Level, verfällt die Chance auf einen Bonus.

Das Zertifikat handelt momentan bei knapp 44,50 Euro und damit 7,50 Euro unter dem maximalen Ausgangswert. Wer davon ausgeht, dass die Korrektur langsam ihr Ende findet, der Aufwärtstrend weiter intakt bleibt, darf in den nächsten sieben Monaten mit einem Wertzuwachs rechnen.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu einem Turbo-Long-Schein wird ein Bonus-Cap-Zertifikat bei Unterschreitung dieser Kursschwelle nicht wertlos. Lediglich der Bonus geht flöten.

Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie unter den Aufwärtstrend abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat auf Renault S.A. für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder leichte Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Renault S.A. HD4UW6 44,56 33,00/52,00 28.03.2025 52,00

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.08.2024; 10:15 Uhr

