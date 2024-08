HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jungheinrich nach Zahlen zum zweiten Quartal von 45 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstaplerherstellers sei im Jahresvergleich nicht so stark zurückgegangen wie von dem Finanzhaus befürchtet, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Nachdem sich der Wettbewerber Kion zuletzt vorsichtig geäußert habe, sei es zu begrüßen, dass das Management von Jungheinrich weiterhin einen positiven Ton anschlage./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 07:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 08:07 / MESZ





ISIN: DE0006219934