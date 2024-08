Noch in diesem Jahr soll Apple Intelligence für iPhones, Macs und iPads in einigen Regionen der Welt verfügbar sein. Wie geht es aber nach dem Launch der KI weiter? Laut Insider-Informationen hat Apple schon klare Vorstellungen. Mit Apple Intelligence wagt der iPhone-Hersteller seinen ersten großen Schritt im KI-Sektor. Auch wenn die künstliche Intelligenz zunächst nicht in Europa an den Start geht und sich schon abgezeichnet hat, dass das iPhone ...

