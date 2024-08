Das müssen Sie am Montag, den 12. August wissen: Die Anleger nehmen zu Beginn der Woche eine vorsichtige Haltung ein, da sie die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem iranisch-israelischen Konflikt genau beobachten. Auf dem Wirtschaftskalender stehen am Montag keine hochrangigen makroökonomischen Daten, so dass die Risikostimmung das Geschehen an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...