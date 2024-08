Der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden in China ist im Juli wieder unter die Marke von einer Million Einheiten gefallen. Verantwortlich dafür waren vor allem schwächere Verkaufszahlen bei den Elektroautos. Der Absatz von Plug-in-Hybriden verzeichnete dagegen ein neues Rekordhoch. Laut der China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) belief sich der Absatz von Elektroautos und Plug-in-Hybriden (sogenannte New Energy Vehicles, NEVs) ...

