DJ MARKT USA/Wall Street etwas fester erwartet

Die Wall Street dürfte nach der turbulenten Vorwoche am Montag mit leichten Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,2 Prozent zu. Damit dürfte sich die Erholungsbewegung von der kräftigen Talfahrt vor einer Woche noch etwas fortsetzen. Anleger haben sich zuletzt zunehmend verunsichert über den Zustand der US-Wirtschaft gezeigt. Die in dieser Woche zur Veröffentlichung anstehenden Konjunkturdaten könnten nun neue Hinweise geben, wie es um die Wirtschaft in den USA bestellt ist und ob ein Abgleiten in die Rezession droht.

Das Hauptereignis dürfte dabei die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch sein. Am Donnerstag werden auch die Einzelhandelsumsätze ebenfalls für Juli veröffentlicht. Die Daten könnten Einfluss auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank haben. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, heißt es.

Daneben werden mit Home Depot am Dienstag und Walmart am Donnerstag zwei der größten Einzelhändler in den USA Quartalszahlen vorlegen. Die Geschäftszahlen dürften auch Rückschlüsse auf das Konsumverhalten in den USA geben. Die Woche fängt indessen ruhig an. So stehen keine relevanten Konjunkturdaten am Montag auf der Agenda. Auch die Berichtssaison legt eine Pause ein.

August 12, 2024 06:31 ET (10:31 GMT)

