München (ots) -Ebenso grandios, wie sie am 26. Juli mit der Eröffnungsfeier gestartet sind, gingen die Olympischen Spiele 2024 in Paris gestern mit der Schlussfeier zu Ende. Die vielfältigen Olympia-Angebote von ARD und ZDF über alle Plattformen waren ein herausragender Erfolg. Insgesamt erreichten beide Sender mit ihren Übertragungen im Fernsehen 53,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht rund zwei Drittel der Bevölkerung.ARD und ZDF haben 243 Stunden aus Paris berichtet, davon rund 201 Stunden über die Wettbewerbe. Mit den Sportberichten wurden im Durchschnitt 3,62 Millionen Zuschauer erreicht, der Marktanteil lag bei 30,9 Prozent. Über dem Gesamtdurchschnitt lagen die Marktanteile bei den Kindern (40,5 Prozent) und beim jüngeren Publikum (14-49 Jahre: 37,2 Prozent). Männer und Frauen waren im Publikum zu annähernd gleichen Teilen vertreten.ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Die Olympischen Spiele interessieren die gesamte Gesellschaft in Deutschland. Egal ob Jung, ob Alt, Mann oder Frau, egal ob Tischtennis, Hockey, Leichtathletik, Basketball oder Golf - in den letzten zweieinhalb Wochen wurde eingeschaltet, geklickt, gestreamt, im Relive angesehen, über Social Media verfolgt und das über alle olympischen Sportarten. ARD und ZDF haben es mit ihrer Vielzahl an Angeboten geschafft, die Menschen in die Welt von Olympia mitzunehmen und sie für die Leistungen der Athletinnen und Athleten zu begeistern. In Anbetracht des Aufwands, den wir crossmedial über alle Angebote betrieben haben, ist das eine wunderbare Bestätigung für alle Kolleginnen und Kollegen, die mit diesem Riesen-Projekt befasst waren."Erfolgreichste Olympia-Sendung im Ersten war die Übertragung der Eröffnungsfeier, die über vier Stunden im Schnitt 10,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, der Marktanteil lag bei 45,5 Prozent. Damit war sie die meistgesehene Übertragung bei Olympischen Spielen seit zwanzig Jahren. Die Sport-Übertragungen mit den höchsten Zuschauerzahlen im Ersten waren die Leichtathletik-Abende am 4. und 8. August, die beide rund 8 Millionen Zuschauer erreichten, dicht gefolgt vom Hockey-Viertelfinale Deutschland - Argentinien mit 7,74 Millionen (29,2 Prozent) und vom Tischtennis-Frauen-Halbfinale mit 7,57 Millionen (34,7 Prozent).Die Livestream-Nutzung in den Mediatheken von ARD und ZDF und auf sportschau.de war enorm, bis Samstag wurde das Angebot rund 225 Millionen Mal abgerufen, das entsprach 65 Millionen Nutzungsstunden. Die meisten Aufrufe hatte dabei am Donnerstag, 8. August, das Basketball-Halbfinale der deutschen Männer-Nationalmannschaft gegen Frankreich mit insgesamt 2,4 Millionen Aufrufen. Großartige Nutzerzahlen gab es auch für die Hintergrund-Dokumentationen rund um die Olympischen Spielen in der ARD Mediathek: Der Olympia-Dreiteiler "Olympia 2024 - Die Hintergründe" erzielte bislang knapp 700.000 Abrufe, "Turnen - 60 Sekunden Perfektion" wurde rund 1,2 Mio. Mal abgerufen und die aktuelle Staffel von "Generation F - Zeit für Sportler:innen" 660.000 Mal.Gerd Gottlob, ARD-Teamchef für Olympia: "Unser Multistreamplayer, den wir in der ARD entwickelt und jetzt bei Olympia zum ersten Mal zum Einsatz gebracht haben, hat genau den Nerv unserer Nutzerinnen und Nutzer getroffen. Die einfache Bedienung, die Nutzerfreundlichkeit, die Übersichtlichkeit über die vielen Streaming-Angebote und die neuen Sprungmarken - das hat alle überzeugt und für die herausragenden Abrufzahlen gesorgt! Insgesamt haben wir mit unserem großartigen ARD-Team, aber auch in enger Zusammenarbeit mit dem ZDF, so ein buntes, vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot über alle Plattformen erstellt wie noch nie und freuen uns sehr darüber, dass es derartig erfolgreich angenommen wurde."Auch über Social Media waren die Olympia-Videos außerordentlich nachgefragt, so knackten mehrere Beiträge bei Instagram die 1-Millionen-Marke, auch bei Tik Tok und YouTube konnten bis zu eine Million Views pro Video erreicht werden. Die Audio-Reporterinnen und Reporter haben darüber hinaus in den letzten zweieinhalb Wochen alle 33 Medaillengewinne der deutschen Athletinnen und Athleten sowie die internationalen Höhepunkte der Spiele live für die Hörfunkwellen der ARD geschildert. Dazu wurden rund 1.350 Gespräche mit den Hörfunk-Kolleginnen und -Kollegen in Paris geführt. Auch digital gab es ein umfangreiches Audio-Angebot: Zweimal täglich erschien der im Deutschen Haus produzierte Sportschau Olympia Podcast. Heute im Anschluss an die Tour de France Femmes um 16:15 Uhr blickt die ARD in "Paris 2024 - Die Kunst der Spiele" noch einmal auf über zwei Wochen Faszination Olympia zurück. Die Langfassung des Films von Boris Poscharsky gibt es bereits jetzt schon zum Abruf in der ARD Mediathek (http://https//www.ardmediathek.de/video/sportschau-olympia-2024/paris-2024-die-kunst-der-spiele/das-erste/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvZjM3MWYwZjEtNTk1Yi00ODM0LTg4ZTEtYzNlNzI5MGQ3Y2Zm).