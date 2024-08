NZD/USD gewinnt wieder an Stärke und wird von einer Kombination von Faktoren unterstützt - Nachlassende Wetten auf eine Zinssenkung der RBNZ und ein positiver Risikoton verleihen dem Kiwi etwas Unterstützung - Dovishe Fed-Erwartungen halten die USD-Bullen in der Defensive und tragen zum Aufwärtstrend bei - Die Anleger warten nun auf die RBNZ am ...

