NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) dürften vor allem große Unternehmen mit umfänglichen Datenbeständen und Verbreitungswegen profitieren, schrieb Analyst Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie. Microsoft habe vertikal integrierte KI-Angebote angekündigt, beispielsweise für den Absatz, Services und Marketing. Damit könne der Software-Konzern Erfolg haben, der in puncto KI als erfindungsreich gelte./bek/la



ISIN: US5949181045