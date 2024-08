Die meistgehandelten Produkte: Tesla's heimliche Wachstumsmaschine

Viele Anleger, sowohl private als auch institutionelle, sind in den vergangenen Tagen auf Shopping-Tour gegangen und haben die nach dem Absturz am Montag vermeintlich günstigen Kurse zum Einstieg in zahlreiche Publikumslieblinge genutzt. Ebenfalls gefragt ist der Tesla Call, was auf die heimliche Wachstumsmaschine, des eigentlichen Automobilherstellers zurückzuführen ist. In diesem Geschäftsbereich, der als Energieerzeugung und -speicherung bekannt ist, vertreibt Tesla Energiespeicherprodukte und Solarsysteme an Kunden und nutzt die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen. Wie mit dem Q2 Earnings Call bekannt wurde, hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Rheinmetall Long profitiert von den verstärkten Rüstungsausgaben in Europa aufgrund der geopolitischen Spannungen, insbesondere in der Ukraine. Der Rüstungsgigant liefert nun hochpreisige mobile Rettungsstationen an die Hauptstadt Kiew. Schließlich ist der MicroStrategy Long im Fokus der Anleger, da das Unternehmen von der jüngsten Bitcoin-Korrektur hart getroffem wurde und nun zu einem wesentlich attraktiveren Preis handelt.