Die amerikanischen Indizes beendeten am Freitag eine turbulente Woche mit Zugewinnen. Der Dow Jones legte 0,13 Prozent zu. Der S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,47 Prozent. Und der Nasdaq 100 gewann am Ende 0,54 Prozent hinzu. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Palantir, Barrick Gold, Starbucks, ...