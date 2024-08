Die Hüttenwerke Königsbronn sind an der Börse: Seit heute wird die Aktie der HWK 1365 SE, wie das Unternehmen firmiert, an der Börse Düsseldorf gehandelt. Die Gesellschaft ist per Reverse-IPO in den "leeren" Mantel der Terentius SE geschlüpft - bei der Gesellschaft war kein operatives Geschäft mehr vorhanden.

