DJ Porsche Holding beteiligt sich als Co-Investor von EQT an Flix

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Porsche Automobil Holding SE beteiligt sich im Rahmen eines Co-Investments mit der Beteiligungsgesellschaft EQT an der Flixbus-Muttergesellschaft Flix SE. Die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, teilte mit, sie investiere einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Über den Einstieg von EQT bei Flix hatten die Unternehmen bereits Anfang Juli informiert, dabei aber nur die Kühne Holding als Co-Investor genannt und keinen Kaufpreis veröffentlicht. Nun teilte die Porsche Holding mit, dass sie sich neben anderen Co-Investoren an der Transaktion beteiligen und das Unternehmen auf seinem weiteren Wachstumskurs maßgeblich unterstützen werde. Durch die gemeinsame Beteiligung an Flix werde die Zusammenarbeit zwischen Porsche SE und EQT weiter vertieft.

Mit der Investition in den mittlerweile in 43 Ländern aktiven Betreiber von Flixbus und Flixtrain erweitert die Porsche SE ihr Investmentportfolio erstmalig um eine Beteiligung an einem Plattformanbieter im Endkundengeschäft. Durch die globale Expansion konnte Flix in den vergangenen Jahren jeweils ein starkes Umsatzwachstum erzielen. Im Geschäftsjahr 2023 beförderte Flix insgesamt 81 Millionen Reisende und steigerte den Umsatz um 30 Prozent auf 2 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen weiteres Wachstum in bestehenden Märkten sowie die Expansion in neue Märkte, insbesondere in Lateinamerika und Asien.

Die Transaktion soll vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

August 12, 2024

