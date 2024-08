New York - Nach dem bislang turbulenten August bleiben die Anleger am Montag vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten in den kommenden Tagen angespannt. In den Auftaktminuten noch im Plus, gab der Leitindex Dow Jones Industrial nach gut einer Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 39'415,16 Punkte nach. Zeitweise hatte er aber auch mehr als ein halbes Prozent verloren. Der marktbreite S&P 500 gewann hingegen zuletzt 0,23 Prozent auf 5356,54 Zähler. ...

