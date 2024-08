Die Hannover Rück hat sich mit herausragenden Geschäftszahlen an die Spitze des DAX katapultiert, trotz Herausforderungen wie Hochwasserschäden in Süddeutschland. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,1% und einen Nettogewinnanstieg von 21%, was den Aktienkurs deutlich nach oben trieb. Analysten sind beeindruckt und haben das Kursziel auf 283 Euro erhöht, während die Hannover Rück optimistisch auf die zweite Jahreshälfte blickt ...

