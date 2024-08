(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.08.2024 - Biotechnologiewerte entwickeln sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Für die Papiere von Evotec und 4SC geht es abwärts, auch Qiagen verliert. Aufwärts geht es für Biontech. An der Wall Street liegt der Sektor leicht im Plus. Der DAX zeigt sich am Nachmittag kaum verändert bei 17.726 Punkten. Hier geben Vonovia, Sartorius und BMW nach, während Hannover ...

Den vollständigen Artikel lesen ...