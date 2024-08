Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag nach einem wenig bewegten Verlauf gut gehalten geschlossen. Dabei kämpfte der Leitindex SMI mit der Marke von 11'900 Punkten. Immer wieder stieg der Index darüber hinaus, um gleich wieder darunter zu fallen. Im späten Handel vereitelten zudem nach nachgebende Kurse an der Wall Street einen Schluss über 11'900 Zählern. Der Markt sei nach wie vor auf Stabilisierungskurs, hiess es in Börsenkreisen. ...

