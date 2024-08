NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter nach Zahlen zum zweiten Quartal und erneuerten Jahreszielen von 16,80 auf 15,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Annahmen für den operativen Gewinn (Ebitda), bei dem er für dieses Jahr nun 14 Prozent unter dem Marktkonsens liege./tih/he



