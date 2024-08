DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Börsenturbulenzen:

"Die Märkte zeigten sich deutlich robuster, als viele Skeptiker gefürchtet hatten. Das ist eine ebenso gute wie überraschende Nachricht. "Wunder gibt es immer wieder" ist der Titel eines Hits der Schlagersängerin Katja Ebstein. Aber man sollte sich nicht darauf verlassen. Die Situation an den Kapitalmärkten bleibt angespannt, und die Widerstandskraft vieler Investoren dürfte nach den Turbulenzen der vergangenen Woche geschwächt sein. Die nächste Herausforderung für die Nerven der Investoren wartet schon am Mittwoch, wenn in den USA neue Inflationsdaten anstehen. Der Stresstest für die Märkte ist noch nicht vorbei."/DP/jha