DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. August

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 2Q (08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz, 10:30 PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1H 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,4% *** 10:00 DE/Brenntag SE, PK zum Ergebnis 1H *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen August PROGNOSE: 29,0 Punkte zuvor: 41,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -75,0 Punkte zuvor: -68,9 Punkte" *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm - AT/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Treffen der deutschsprachigen Finanzministerinnen und -minister, Vorarlberg - DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Energie-Reise durch Deutschland ===

