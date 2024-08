EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Pressemitteilung Medios AG setzt Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2024 fort und verzeichnet überproportionale Ergebnissteigerung Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 6,3 % und EBITDA pre 1 um 7,3 %

um 7,3 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erhöht sich deutlich auf 34,0 Mio. €

Übernahme von Ceban im Juni 2024 erfolgreich abgeschlossen

Ausblick 2024 bestätigt Berlin, 13. August 2024 - Die Medios AG ("Medios"), ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, ist im ersten Halbjahr 2024 erneut gewachsen und bestätigt auf dieser Basis die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Umsatzerlöse stiegen im Zeitraum von Januar bis Juni 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,3 % auf 907,3 Mio. € (Vj. 853,5 Mio. €). Das EBITDA pre1 erhöhte sich indes überproportional um 7,3 % und stieg von 29,0 Mio. € auf 31,1 Mio. €. Folglich betrug die EBITDA-pre1-Marge 3,4 % (Vj. 3,4 %). Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich im ersten Halbjahr 2024 signifikant auf 34,0 Mio. € (Vj. -75,2 Mio. €). Heterogene Entwicklungen in den operativen Segmenten Der Geschäftsbereich Arzneimittelversorgung erzielte im ersten Halbjahr 2024 eine Umsatzsteigerung von 7,3 % auf 787,9 Mio. € (Vj. 734,1 Mio. €). Das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs erhöhte sich um 15,0 % auf 22,9 Mio. € (Vj. 19,9 Mio. €). Im Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien lag der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 bei 107,5 Mio. (Vj. 118,9 Mio. €). Von diesem Rückgang entfielen rund 6,0 Mio. € auf die im Juni 2023 erfolgte Veräußerung der Kölsche Blister GmbH. Hinzu kamen höhere performanceabhängige Aufwendungen für die Übernahme von Herstellvolumina sowie negative Effekte aus regulatorischen Preisanpassungen in einigen Herstellungsbereichen in Deutschland. In Folge verringerte sich das EBITDA pre1 des Geschäftsbereichs um 13,1 % auf 10,9 Mio. € (Vj. 12,5 Mio. €). Im ersten Halbjahr 2024 hat Medios die Ceban Pharmaceuticals B.V. ("Ceban") übernommen. Ceban ist der niederländische Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen und darüber hinaus auch in Belgien und Spanien aktiv. Der neue Geschäftsbereich International umfasst die Aktivitäten der Ceban-Gruppe, die seit dem 1. Juni 2024 im Konsolidierungskreis enthalten ist. Der Umsatz des Bereichs lag bei 11,6 Mio. € und das EBITDA pre1 bei 2,7 Mio. €. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios AG: "Im Fokus des ersten Halbjahres 2024 stand der erfolgreiche Abschluss der Ceban-Akquisition - einer der wichtigsten Meilensteine auf unserem Weg zur Transformation in eine Europäische Specialty-Pharma-Plattform. Die konsequente Umsetzung unserer Strategie schlägt sich auch in unseren Halbjahreszahlen nieder. Wir haben erneut nicht nur den Umsatz, sondern auch unser Ergebnis gesteigert. Auf Basis dieser Entwicklung bestätigen wir unsere Prognose für das Gesamtjahr und sind äußerst zuversichtlich, unseren Wachstums- und Internationalisierungskurs auch mit Unterstützung unseres neuen Investors Luxempart fortzusetzen." Medios wurde im Juni 2024 darüber informiert, dass Medios-Gründer Manfred Schneider Aktien, die einem Anteil von insgesamt 14,9 % des Grundkapitals von Medios entsprachen, im Rahmen einer Privatplatzierung an die in Luxemburg ansässige und börsennotierte Investmentgesellschaft Luxempart S.A. veräußert hat. Mit einem Anteil von 6,7 % des Grundkapitals ist Bencis Capital, der ehemalige Eigentümer von Ceban, weiterer neuer Aktionär der Medios AG. Darüber hinaus wurde die Medios AG mit Wirkung zum 15. Juli 2024 wieder in den Auswahlindex der Deutschen Börse, SDAX, aufgenommen. Der Aufsichtsrat der Medios AG hat vorzeitig die Vorstandsverträge von Mi-Young Miehler, Christoph Prußeit sowie von CEO Matthias Gärtner verlängert. Zur Leitung des internationalen Geschäfts wurde Constantijn van Rietschoten zum 1. Mai 2024 als Chief International Market in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Positiver Ausblick Medios bestätigt die am 18. März 2024 erstmals bekanntgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Demnach erwartet das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 1,9 Mrd. € bis 2,1 Mrd. € und ein EBITDA pre1 in Höhe von 82 Mio. € bis 91 Mio. €. Die EBITDA-pre1-Prognose ist aufgrund des um einen Monat später als ursprünglich geplanten Ceban-Kontrollübergangs zum 1. Juni 2024 und regulatorischer Preisanpassungen in Deutschland belastet; das EBITDA-pre1-Wachstum wird somit mindestens 35 % (YoY) betragen mit einer deutlich erhöhten EBITDA-pre1-Marge von ca. 4,3 %.

Wichtige Kennzahlen (IFRS)

in Mio. € H1 2024 H1 2023 ? in % Konzernumsatz 907,3 853,5 6,3 Arzneimittelversorgung 787,9 734,1 7,3 Patientenindividuelle Therapien 107,5 119,0 -9,6 International 11,6 n/a n/a Services 0,2 0,4 -45,6 EBITDA pre1 31,1 29,0 7,3 Arzneimittelversorgung 22,9 19,9 15,0 Patientenindividuelle Therapien 10,9 12,5 -13,1 International 2,7 n/a n/a Services -5,3 -3,4 55,8 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 34,0 -75,2 n/a

Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2024: 14. August

25. September Ordentliche Hauptversammlung 2024

Berenberg and Goldman Sachs 13th German Corporate Conference - München 12. November

03. Dezember

Quartalsmitteilung zum 30. September 2024

Berenberg European Conference 2024 -

Pennyhill Park, Surrey, UK

Der Halbjahresbericht der Medios AG zum 30. Juni 2024 steht auf der Investor Relations Website zum Download zur Verfügung. 1 EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und für performanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina sowie ab 2024 für Aufwendungen für eine ERP-Systemeinführung. ------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX gelistet. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.group Disclaimer Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



