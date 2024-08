BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die träge Wirtschaftsentwicklung hat die Beteiligungsgesellschaft Indus Holding im ersten Halbjahr wie erwartet belastet. Umsatz und operatives Ergebnis gingen in den ersten sechs Monaten zurück. Der Erlös sei um sieben Prozent auf 839 Millionen Euro gefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Bergisch Gladbach mit. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um fast ein Viertel auf 64 Millionen Euro. Indus hatte bereits Ende Juli wegen der Probleme bei den Unternehmen der Gruppe infolge der schwachen Konjunktur die Prognosen gesenkt.

Damals teilte der Konzern auch mit, dass Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr im Rahmen der Markterwartungen gefallen sind. Der Kurs der Indus-Aktie sank seit der Umsatz- und Gewinnwarnung um etwas mehr als zehn Prozent auf zuletzt 20,50 Euro. Seit dem Jahreshoch von etwas mehr als 29 Euro ging es um fast 30 Prozent nach unten. Aktuell liegt der Börsenwert des Unternehmens mit circa 550 Millionen Euro auf dem Niveau von Ende 2023./zb/stk