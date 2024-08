Frankfurt am Main (ots) -Die RETAIL NXT Konferenz 2024 öffnet ihre Türen und lädt führende EntscheiderInnen des Handels ein, die wegweisenden Technologien und Innovationen zu erleben, die den Handel der Zukunft gestalten werden. Am 11. und 12. September 2024 versammelt sich die Elite des Handels im VILCO Kongresszentrum Frankfurt/Rhein-Main, um tiefere Einblicke in die Strategien der bedeutendsten Handelsunternehmen und Marken zu gewinnen und gemeinsam die Trends und Entwicklungen zu diskutieren, die den Einzelhandel in den kommenden Jahren prägen werden.Über die RETAIL NXT:RETAIL NXT wurde 2023 ins Leben gerufen und brachte über 500 HandelsentscheiderInnen zusammen. 2024 rechnet man mit doppelt so vielen. RETAIL NXT ist nicht einfach nur eine Konferenz - es ist ein disruptiver Ort, an dem die Zukunft des Handels durch digitale Technologien gestaltet wird. Als Plattform für den Wissensaustausch bringt sie die führenden Köpfe der Branche zusammen, um in einem exklusiven Umfeld die neuesten Retail-Tech-Trends und -Entwicklungen in allen Wertschöpfungsbereichen zu diskutieren. Erlebnisreich, voller Eindrücke und vor allem voll persönlichem Austausch. Das Besondere: Nur HändlerInnen und MarkenvertreterInnen haben Zugang zu Tickets, LösungsanbieterInnen müssen sich für einen der handverlesenen Partnerplätze bewerben.Aus dem Handel für den Handel - REWE digital als Platinpartner ruft zur aktiven Beteiligung auf:Christoph Eltze, Chief Digital and Technology Officer bei REWE Group, sagt: "RETAIL NXT ist für uns nicht nur eine Konferenz, sondern ein Impulsgeber für Innovation und Kooperation im Handel. Jetzt ist der Zeitpunkt, Perspektiven zu geben. Unsere erneute Teilnahme zeigt, dass wir bei der digitalen Transformation ganz vorne mit dabei sein wollen."Eltze richtet eine offene Einladung an die Handelswelt: "Wir dürfen nicht länger warten, die Digitalisierung im Handel aktiv zu formen. Die Herausforderungen des Marktes verändern sich schneller und komplexer. Indem wir Kräfte bündeln, miteinander und voneinander lernen, können wir gemeinsam mit den Vordenkenden diese Herausforderungen angehen und den Weg für einen fortschrittlichen Handel ebnen. Die RETAIL NXT ist der Ort, an dem die Transformation beginnt."Ein Highlight der Konferenz: der "Shop of the Future":Der RETAIL NXT "Shop of the Future" zeigt live und in Farbe, wie Künstliche Intelligenz und digitale Technologien schon jetzt stationäre Ladenflächen revolutionieren. Dieser einzigartige Showcase bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren LeserInnen und ZuschauerInnen bereits heute zu zeigen, wie sich die gewohnten Supermärkte und Handelsgeschäfte vor ihrer Haustür wie auch online in den kommenden Jahren radikal verändern werden.Top-EntscheiderInnen des Handels geben Einblicke in ihre aktuellen Projekte:Die RETAIL NXT 2024 versammelt die führenden Köpfe der Branche. Freuen Sie sich auf inspirierende Keynotes und Masterclasses von renommierten ExpertInnen wie:- Dr. Frank Postel, CTO, E. Breuninger GmbH & Co.- "Die Avatarisierung von Department Stores für Fashion & Lifestyle"- Dr. Frederike Fritzsche, Tech Ambassador, Otto GmbH & Co. KG "Erfolgreiche Befähigung der Belegschaft für die Herausforderungen von Gen AI"- Dr. Robert Zores, CDIO, REWE Digital GmbH "Ein Blick hinter die Kulissen mit dem CDIO von REWE Digital"- Patricia Lichteneber, Head of IT, MediamarktSaturn Deutschland "ERP-Einführung bei MediamarktSaturn DE mit Hilfe agiler Methoden und Vorgehen"- Andreas Schobert, Mitglied des Vorstands/CTO, HORNBACH Baumarkt AG "Digital-it-yourself: Warum baut Ron Hammer eine digitale Achterbahn durch den Baumarkt?"- Patricia Grundmann, Vice President Media & Retail Media OBI/Geschäftsführerin OBI First Media Group "Vom Schaufenster bis in die Suchmaschine: Wie Händler, Kunden und Marken von Retail Media profitieren"- Omar Hairani, Head of Data & Artificial Intelligence, Tchibo GmbH "Effizienz und Innovation: Wie Tchibo mit GenAI neue Maßstäbe setzt"Diese und viele weitere VisionärInnen teilen ihre Erfahrungen und Strategien, wie sie den Handel durch Technologie und Innovation transformieren.Warum Sie dabei sein sollten:Erhalten Sie einmalige Einblicke hinter die Kulissen der führenden BranchenexpertInnen - für MedienvertreterInnen eine einmalige Gelegenheit mit Live-Demonstrationen und Insights. Erleben Sie auf der RETAIL NXT 2024 die Zukunft des Handels hautnah und interaktiv.Über den Veranstalter:Die in Hamburg ansässige FLEET Events GmbH ist aus einer 2005 gegründeten Gemeinschaftsunternehmung des Medienhauses Gruner + Jahr und des Messeveranstalters Expo Media Group entstanden. Mit über 35 Großveranstaltungen zählt FLEET Events zu Deutschlands größten privaten Messe- und Kongressveranstaltern und ist Marktführer im Bereich der Bildungskongresse. Weitere Informationen unter www.fleet-events.deZum Programm und der Veranstaltung:www.retail-nxt.comDas Datum für die RETAIL NXT im kommenden Jahr ist ebenfalls bereits festgelegt: Die Veranstaltung wird vom 30. September bis 1. Oktober 2025 erneut im VILCO Kongresszentrum Frankfurt Rhein-Main stattfinden.Pressekontakt:Für weitere Informationen und Medienanfragen kontaktieren Sie uns bitte. Gern arrangieren Interviews mit unseren teilnehmenden HändlerInnen für Sie. Presseakkreditierung unter: https://portal.fleet-events.de/de/frontend/press/26