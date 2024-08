Mithilfe von Magneten sollen sich die Bauteile von TESSERAE in der Umlaufbahn größtenteils selbst zusammensetzen. Erste Tests im All fanden bereits statt. Doch es gibt Zweifel. Der Weltraumtourismus ist im Kommen, aber zumindest auf der Internationalen Raumstation (ISS) werden so schnell keine Gäste übernachten: Die hat nämlich nur Platz für elf Personen gleichzeitig. Also braucht es Alternativen, wenn eines Tages Touristen nicht nur für kurze Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...