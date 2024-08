New York (ots/PRNewswire) -Während des Breastfeeding Awareness Month organisiert die globale Mutter- und Babymarke Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) eine Kampagne, um Mütter zu unterstützen und Hürden für das Stillen abzubauen. Mit faktenbasierter Aufklärung und ergänzenden Veranstaltungen will die Kampagne (https://momcozy.com/pages/2024-breastfeeding-month-campaign?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) sicherstellen, dass jede Mutter Zugang zu Unterstützung und Ressourcen erhält.Die Kampagne beinhaltet eine Reihe von Offline-Events. In Boston schloss sich Momcozy dem Barb the Breast Express an, einem Programm, das von der Community-basierten Stillplattform Pumpspotting unterstützt wird, um mit lokalen Müttern und Organisationen in Kontakt zu treten. Die Veranstaltung bot Diskussionen über Stillen und Mutterschaft sowie interessante Werbegeschenke. In Minneapolis hat Momcozy als Sponsor des Pediatric Hospitalists Meeting seine Verbindungen zu Krankenhausärzten gestärkt und den Aufbau eines soliden Netzwerks von Anbietern künftiger Initiativen wie das Momcozy Care Program (https://momcozy.com/pages/momcozy-care-program?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) fortgesetzt.Stillen ist ein Grund zum Feiern. Aus diesem Grund hat sich Momcozy mit Pumpspotting, dem American College of Nurse-Midwives und District Motherhood zusammengetan, um am 9. August im Chaia Georgetown in Washington D.C. eine Veranstaltung zu organisieren. Unter dem Titel "Nurture & Be Nourished: A Celebration of Breastfeeding Journeys" bot der Event den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit Hebammen, Stillberaterinnen und anderen stillenden Familien auszutauschen. Eine Mini-Session mit The Portrait Mama wurde ebenfalls angeboten, um die Stillzeit auf schöne Weise festzuhalten.Im Rahmen der Kampagne bietet Momcozy eine umfangreiche Webinar-Reihe (https://momcozy.com/pages/breastfeeding-support-live-chat?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) mit dem Titel "Nurturing New Beginnings" an, um Mütter und Familien auf ihrem Weg zum Stillen zu unterstützen. Unter der Leitung von Emily Silver, FNP-BC, IBCLC und Mitbegründerin von NAPS, zielen die Webinare darauf ab, Hürden abzubauen und Müttern dabei zu helfen, das Stillen, das Abpumpen, den Säuglingsschlaf und den Übergang zurück ins Berufsleben mit Zuversicht zu meistern.Das erste Webinar "Breastfeeding 101 - Getting Started", eine Einführung zum Thema Stillen, stieß bei Müttern aus aller Welt auf großes Interesse und erhielt positive Bewertungen. Das zweite Webinar "Navigating Pumping" zum Thema Abpumpen steht am 16. August auf dem Programm. Alle Webinare finden von 12.00 bis 13.00 Uhr (EST) statt. Replays sind über Momcozys YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@Momcozy) abrufbar.Seit 2018 bietet Momcozy Müttern mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter den besten Komfort und belegt in den relevanten Amazon-Kategorien stets die Spitzenposition. Momcozy wird von über 4 Millionen Müttern in mehr als 6 Ländern empfohlen und wächst in seiner Reichweite und Wirkung, um das Leben von Müttern rund um den Globus zu erleichtern.Machen Sie mit bei Momcozy (https://momcozy.com/?utm_source=PR_BreastfeedingMonth&utm_medium=PR&utm_campaign=PR_BreastfeedingMonth) und unterstützen Sie stillende Mütter, indem Sie an der Kampagne teilnehmen und die Online-Webinare besuchen.Kontakt:Fiona Fan,pr@momcozy.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2479912/Momcozy_s_Ongoing_Campaign_Breastfeeding_Awareness_Month_Connects_Moms_Breaks_Barriers.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/laufende-kampagne-von-momcozy-zum-breastfeeding-awareness-month-verbindet-mutter-und-uberwindet-barrieren-302220730.htmlOriginal-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/5842279