Frankfurt am Main (ots) -Stundenlanges Ausfüllen von Transport- und Zolldokumenten könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Atez Software Technologies (Atez), ein führendes Unternehmen im Bereich der Zollabwicklungssoftware, kündigt eine bahnbrechende Transformation der Import-Export-Landschaft an. Das Unternehmen steht kurz davor, mit der US-Regierung einen Vertrag zu vereinbaren, um zentrale Bedürfnisse in den Bereichen AtezHandelserleichterung und Compliance zu erfüllen.Atez hat sich als aussichtsreicher Kandidat für die bevorstehende Ausschreibung der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (USCBP) positioniert, die die nächste Generation des Automated Commercial Environment (ACE)-Systems entwickeln wird. Dieses Upgrade zielt darauf ab, die veraltete Infrastruktur zu ersetzen und die Effizienz und Sicherheit in internationalen Handelsprozessen zu verbessern. Eine Entscheidung über die Partner wird nach den US-Wahlen Anfang NovemberZur Stärkung seiner Wettbewerbsfähigkeit hat Atez ein es Konsortium gegründet und Partnerschaften mit erfahrenen US-Regierungsauftragnehmern sowie führenden Anbietern von Blockchain-Infrastrukturdiensten geschlossen. Diese Allianz kombiniert umfassende Erfahrung mit modernster Technologie und bietet einen zukunftsweisenden Ansatz zur Modernisierung der Zollabwicklung.Durch die Aufnahme in die European Blockchain Sandbox kann Atez blockchain-basierte Lösungen für den grenzüberschreitenden Handel entwickeln, mit Fokus auf vertrauenswürdigen Datenaustausch zwischen Regierungen. Atez setzt auf die Digitalisierung von Handelsdokumenten, verbesserte ESG-Berichterstattung und digitale Produktpässe (DPPs), um ein transparenteres, effizienteres und nachhaltigeres globales Handelssystem zu schaffen.Atez-Lösungen sind vollständig konform mit dem Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR), was eine nahtlose Integration in die internationalen Handelsvorschriften sicherstellt. Mit seiner innovativen Technologie und strategischen Partnerschaften ist Atez bereit, die Zukunft des internationalen Handels zu gestalten.Über Atez Software Technologies:Atez Software Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Zollabwicklungssoftware, das sich auf innovative End-to-End-Automatisierungslösungen für den internationalen Handel spezialisiert hat. Atez nutzt die Leistungsfähigkeit von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um Zollprozesse zu optimieren und die Effizienz in der gesamten Lieferkette zu steigern. Durch die Integration von KI-Funktionalitäten kann Atez präzise Vorhersagen treffen, Anomalien frühzeitig erkennen und dadurch Risiken im internationalen Handel minimieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu erhöhen.Pressekontakt:Atez Software Technologies GmbHKilian Geißkilian.geiss@atez.com+4969505034604Original-Content von: Atez Software Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175592/5842310