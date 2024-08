Darauf schaut am Dienstag alles beim DAX und so startet der Deutsche Leitindex jetzt in den Handel. Außerdem im Fokus der Börse: Der DAX-Konzern Brenntag, nachdem am Montagabend eine Schocknachricht für Aktionäre veröffentlicht wurde, und der MDAX-Konzern HelloFresh, der nach seinen Quartalszahlen im Kurs deutlich anziehen kann. Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag wieder aufwärts gegangen. Nachdem der Leitindex DAX am Vortag stagniert hatte, ...

