Der DAX konnte zum Start in die neue Woche keine neuen Impulse freisetzen und notierte kaum verändert bei 17.726 Punkten. Rückblick: Während die heimischen Blue Chips in der vergangenen Woche - trotz des deutlichen Rücksetzers am Montag - noch ein Wochenplus von 0,4% über die Ziellinie bringen konnten, fiel der gestrige Start in die neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...