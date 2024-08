DJ POLITIK-BLOG/AfD legt in Wählergunst wieder zu

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

AfD legt in Wählergunst wieder zu

Die AfD legt in der Wählergunst wieder zu. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts Insa. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD demnach auf 18 Prozent der Stimmen. Das ist 1 Punkt mehr als in der Vorwoche. Alle anderen Parteien halten laut der Erhebung, für die vom 9. bis zum 12. August insgesamt 2.008 Personen befragt wurden, die Ergebnisse der Vorwoche. Die SPD kommt demnach auf 15 Prozent, CDU/CSU auf 30,5 Prozent, Bündnis90/Die Grünen auf 10,5 Prozent, die FDP auf 5 Prozent und das BSW auf 9,5 Prozent. "Schwarz-Rot ist die einzige Koalitionsoption, die rechnerisch möglich und von niemandem aus der Union bisher politisch ausgeschlossen wurde", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Zeitung.

Polizei-Gewerkschaften für generelles Messerverbot in der Öffentlichkeit

In der Diskussion um eine Verschärfung des Waffenrechts spricht sich der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) für ein allgemeines Messerverbot aus. Es sei Zeit, über ein allgemeines Messerverbot nachzudenken, sagte der BDK-Bundesvorsitzende Dirk Peglow der Bild-Zeitung. Der jüngste Vorstoß von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Springmesser in der Öffentlichkeit zu verbieten und bei anderen Messern die Klingenlänge auf maximal 6 Zentimeter zu reduzieren, sei ein erster Schritt. "Aber wir sollten weitergehen. In Deutschland muss sich niemand bewaffnen", sagte Peglow. Auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, forderte eine Verschärfung des Waffenrechts. "Dazu kann auch ein generelles Messerführverbot in der Öffentlichkeit gehören", sagte er der Zeitung.

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2024 03:28 ET (07:28 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.