Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Dienstag im frühen Handel etwas fester. Im Fokus der Anleger stehen zahlreiche Unternehmensergebnisse und Konjunkturzahlen. Dies sorge für eine gewisse Zurückhaltung der Anleger, heisst es am Markt. Um 11.00 Uhr werden die ZEW-Konjunkturerwartungen aus Deutschland und um 14.30 Uhr die US-Produzentenpreise veröffentlicht. Noch bedeutender sind die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten, denn diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...