DJ ENERGIE-BLOG/Verbände und Wirtschaft wollen nationale Gebäudeenergiedatenbank

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

Verbände und Wirtschaft wollen nationale Gebäudeenergiedatenbank

Deutschland sollte unverzüglich mit dem Aufbau einer nationalen Gebäudeenergiedatenbank beginnen, um gezielte Investitionen in die energetische Sanierung zu ermöglichen. Das fordern der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), die Bausparkasse Schwäbisch Hall und der Zentrale Immobilienausschuss (ZIA). In Deutschland herrsche derzeit ein Mangel an umfassenden Energie- und Gebäudedaten zu Wohn- und Gewerbeimmobilien. Dies erschwere die Rolle der Banken als Transformationsfinanzierer erheblich. "Der Gebäudesektor ist entscheidend für die Erreichung der Klimaziele", sagte BVR-Präsidentin Marija Kolak. "Ohne eine deutliche Erhöhung der Sanierungsquote und den Zugang zu detaillierten Energiedaten ist eine Dekarbonisierung des Gebäudebestands bis 2050 nicht erreichbar."

August 13, 2024

